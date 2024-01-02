Україна повернула юнака, якого росіяни незаконно вивезли з Маріуполя в Москву
У вівторок, 2 січня, в Україну вдалось повернути юнака, якого росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя у Москву
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Мінреінтеграції.
"Ця історія розпочалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під Москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування. Напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей", - розповіли у Міністерстві.
Зараз Олександр вже у Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути.
"За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися. Мінреінтеграції висловлює вдячність голові правління ГС "Українська мережа за права дитини" Дар’ї Касьяновій та МЗС України", - йдеться у повідомленні.
- Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні станом на ранок 1 січня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, загинули 514 дітей.
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