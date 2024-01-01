РФ вбила в Україні 514 дітей, дані не остаточні, - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Крім того, офіційно підтверджено поранення різного ступеня тяжкості понад 1172 дітей.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголошує Офіс генпрокурора.

За наявними у прокурорів даними, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 498, Харківській - 306, Херсонській - 143, Київській - 129, Дніпропетровській - 105, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській - 67.

31 грудня внаслідок обстрілу Херсона Росією загинув 11-річний хлопчик, а 9-річний отримав травми. У Покровську Донецької області того ж дня внаслідок ракетного удару ворога 13-річна дівчинка зазнала поранень.

У Старокостянтинові Хмельницької області 31 грудня через ворожий обстріл постраждала 17-річна дівчина.