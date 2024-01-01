РФ вбила в Україні 514 дітей, дані не остаточні, - Офіс генпрокурора
Унаслідок повномасштабної агресії Росії в Україні станом на ранок 1 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів загинули 514 дітей
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Крім того, офіційно підтверджено поранення різного ступеня тяжкості понад 1172 дітей.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголошує Офіс генпрокурора.
За наявними у прокурорів даними, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 498, Харківській - 306, Херсонській - 143, Київській - 129, Дніпропетровській - 105, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській - 67.
31 грудня внаслідок обстрілу Херсона Росією загинув 11-річний хлопчик, а 9-річний отримав травми. У Покровську Донецької області того ж дня внаслідок ракетного удару ворога 13-річна дівчинка зазнала поранень.
У Старокостянтинові Хмельницької області 31 грудня через ворожий обстріл постраждала 17-річна дівчина.
- Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.
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