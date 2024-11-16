З початку доби відбулось 132 бойових зіткнення, найнапруженіша ситуація на Покровському і Курахівському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 листопада.

"Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля", - заявили в ЗСУ.

З початку доби зафіксували 132 бойових зіткнення. Росія завдала ракетного удару, 56 авіаударів, скинула 74 КАБ. Окрім того, залучила для ударів 593 дрони-камікадзе та здійснили понад 3,6 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські терористи 5 разів безрезультатно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої, ще одна атака триває.

напрямку російські терористи 5 разів безрезультатно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілечої, ще одна атака триває. Ворог 10 разів атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили 9 штурмів. Триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка, Шийківка.

напрямку. Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили 9 штурмів. Триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Берестове, Борівська Андріївка, Нова Кругляківка, Шийківка. На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська 10 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. Всі атаки противника було відбито. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Борова, Іванівка, Дронівка, Шийківка.

напрямку за сьогодні російські війська 10 разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. Всі атаки противника було відбито. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Борова, Іванівка, Дронівка, Шийківка. У Торецьку та в напрямку Щербинівки противник 7 разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка.

напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Світлодарськ, Петрівка. На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 32 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Крутого Яру, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки. Одне боєзіткнення досі триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд.

напрямку впродовж цієї доби агресор 32 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Крутого Яру, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки. Одне боєзіткнення досі триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Суха Балка, Рівне, Мирноград, Сухий Яр, Кринича, Новий Труд. На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 25 ворожих атак. Одна з них продовжується. В основному бої тривають в районах Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Ворог скину один КАБ на Ганнівку.

напрямку на цей час доби зафіксовано 25 ворожих атак. Одна з них продовжується. В основному бої тривають в районах Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Ворог скину один КАБ на Ганнівку. 14 разів противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя на Времівському напрямку, 3 атаки тривають. Водночас ворог завдав авіаударів по районах Великої Новосілки, Темирівки та Андріївки.

напрямку, 3 атаки тривають. Водночас ворог завдав авіаударів по районах Великої Новосілки, Темирівки та Андріївки. 4 рази безрезультатно ворог атакував позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

напрямку. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбивали 24 атаки противника.

Втрати РФ

За попередніми підрахунками, на Покровському напрямку росіяни втратили 340 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Знищено БТР, ББМ, 4 одиниці автомобільної техніки, мотоцикл та гармату окупантів. Також українські захисники завдали значних пошкоджень 2 танкам, БТР та гарматі.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 17-ї окремої важкої механізованої Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 425 окремого штурмового батальйону, 3 бригади оперативного призначення Нацгвардії України, 406 окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат", - йдеться у заяві Генштабу.