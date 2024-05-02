З початку великої війни на блокпостах вилучили майже 1,5 тис. гранатометів, - Нацполіція

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

Він наголосив, що встановлення блокпостів ініційоване військовими, вони необхідні для контролю за ситуацією, рухом транспорту, пересуванням людей, а також для виявлення диверсійно-розвідувальних груп й боротьби з обігом нелегальної зброї.

Так, за словами Нєбитова, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ тільки на блокпостах вилучили:

11 438 одиниць вогнепальної зброї, з яких 3600 автоматів;

майже 1500 гранатометів;

27 тисяч гранат;

4200 вибухових речовин;

3,5 мільйона боєприпасів.

Як повідомили в поліції, за 100 днів цього року на блокпостах викрили 290 осіб, причетних до незаконного обігу зброї.