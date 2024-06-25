З п'ятьох населених пунктів Донеччини примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади", - зазначив він.

Таке рішення направили на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Водночас на засіданні говорили про евакуацію з Торецької громади й посилення її заходів.

"Щодня ворог обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, знаходитись тут вкрай небезпечно", - наголосив Філашкін.