З п'ятьох населених пунктів Донеччини примусово евакуюватимуть сім'ї з дітьми
Із населених пунктів Дробишеве Лиманської громади, Нової Полтавки, Новооленівки, Олександропіля й Романівки Іллінівської громади у Донецькій області будуть примусово евакуйовані діти та їх батьки або законні представники
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"На позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Донецької області прийняли рішення про проведення примусової евакуації дітей з їх батьками або іншими законними представниками з селища Дробишеве Лиманської громади, сіл Нова Полтавка, Новооленівка, Олександропіль, Романівка Іллінівської громади", - зазначив він.
Таке рішення направили на погодження з органами військового командування на відповідній території та Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Водночас на засіданні говорили про евакуацію з Торецької громади й посилення її заходів.
"Щодня ворог обстрілює громаду з усіх видів озброєнь, у тому числі використовує авіабомби та безпілотники, знаходитись тут вкрай небезпечно", - наголосив Філашкін.
- Зранку вівторка, 25 червня, окупанти атакують Донецьку область. Внаслідок ворожих ударів загинула жінка, ще четверо людей зазнали поранень.
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