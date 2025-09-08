За добу 7 вересня армія РФ втратила 910 солдат, 10 танків і крилатих ракет
Протягом минулої доби, 7 вересня, російська армія загарбників втратила 910 осіб, 5 крилатих ракет та 5 танків зокрема
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 1089060 (+910) осіб,
- танків ‒ 11168 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 23258 (+4) од.
- артилерійських систем – 32545 (+29) од.
- РСЗВ ‒ 1481 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 1217 (+0) од.
- літаків ‒ 422 (+0) од.
- гелікоптерів ‒ 341 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 57278 (+461) од.
- крилатих ракет ‒ 3691 (+5) од.
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.
- підводних човнів ‒ 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61135 (+81) од.
- спеціальної техніки ‒ 3961 (+0) од.
Дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе