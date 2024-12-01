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За добу на фронті сталося 224 боєзіткнення: окупанти атакують на 10 напрямках

Світлана Кравченко
1 грудня, 2024 неділя
08:19
Війна з Росією

Протягом доби 30 листопада на фронті було зафіксовано 224 бойових зіткнення. Силам оборони України вдалося відбити десятки штурмів окупантів на 10 ключових напрямках, найбільше - на Курахівському

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08:00 1 грудня.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, крім того, залучав для ураження 1682 дрони-камікадзе. Також, здійснив 4271 артилерійський обстріл, з них 142 із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Противник активно застосовує артилерію з території РФ по районах українських населених пунктів. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Велика Берізка, Порозок, Бачівськ, Олександрівка Сумської області; Сеньківка, Семенівка, Блешня та Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.
 
На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.
 
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.
 
На Краматорському напрямку противник вчинив 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.
 
Минулої доби на Торецькому напрямку відбулися 16 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.
 
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд.
 
Сили оборони за вчора відбили 54 атаки позицій наших військ на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки.
 
На Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль.
 
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожих штурми.
 
На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.
 
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.
 
Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ.
  • Упродовж ще однієї доби на російсько-українському фронті армія окупантів втратила 1730 військових і низку одиниць своєї техніки.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Курськ
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