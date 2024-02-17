Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулось 63 боєзіткнення, Сили оборони відбили 34 атаки на п'яти напрямках, - Генштаб

За добу на фронті відбулось 63 боєзіткнення, Сили оборони відбили 34 атаки на п'яти напрямках, - Генштаб

17 лютого, 2024 субота
19:22
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби 17 лютого на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 лютого.

Ворожі обстріли України

Ворог завдав 4 ракетні та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стогнії, Чорне, Садовод Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Вільна Слобода, Голишівське, Веселівка, Могриця, Михайлівське, Їздецьке Сумської області; Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле, Озерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Куп'янська Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населеного пункту Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак ворога біля Ласточкиного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Ласточкине, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Золота Нива, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 7 напрямках, але найбільше - на Авдіївському. Тим часом в окупантів стало менше військових на 1050.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Денис Малюська
16 лютого, 2024 п'ятниця
Тисячі українців із судимістю виявили бажання поповнити лави ЗСУ, – Малюська
безробіття
16 лютого, 2024 п'ятниця
Нардеп Наталуха про працевлаштування в Україні: "Щодо кадрів – це катастрофа, такого не було ніколи"
конгрес США
17 лютого, 2024 субота
У конгресі США заявили, що пакет допомоги Україні проголосують не раніше середини березня
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
17 лютого
20:43
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - журналіст Marca
20:27
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що процес передачі Україні винищувачів F-16 йде за графіком
20:19
ЗСУ. ППО
РФ обстрілює Україну: у небі зафіксували шахеди та ракету
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Руки, що не крадуть
20:03
плавці
Українець виборов золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту
19:59
Сергій Никифоров
В ОП розповіли, які дві країни можуть наступними підписати безпекові угоди з Україною
19:53
Ексклюзив
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
1 березня польські перевізники можуть поновити страйк на кордоні, - віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Балін
19:38
збиття літака
Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
19:27
На фото: боєприпаси
Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва патронів
18:58
Оновлено
Ворог 12 разів обстріляв Нікопольщину дронами та з артилерії: є травмовані
18:42
Еммануель Макрон
Макрон сприятиме створенню держави Палестина
18:33
OPINION
Микола Княжицький
Убивство Навального, блокада кордону, канікули Сенату та інші справи Путіна, — підсумки тижня від Миколи Княжицького 
18:32
Харківщина
Удар РФ по нафтобазі в Харкові 9 лютого: одна з постраждалих досі перебуває у лікарні зі значними опіками
18:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 лютого: долар та євро різко пішли вгору
18:24
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Відхід з Авдіївки потрібно було здійснювати раніше, - капітан першого рангу запасу ВМС України Лакійчук
18:08
Огляд
Олександр Грушин (ліворуч)
Характер Грушина, нічия "Шахтаря", перформанс Луніна та успіх Харлан: головні новини українського спорту за тиждень
18:05
Укроборонпром
Укроборонпром підписав угоду про співпрацю з Dynamit Nobel Defence
18:00
Найкращі трилери Netflix
Найкращі трилери Нетфлікс, що триматимуть у напрузі до останніх кадрів
18:00
OPINION
Борис Бабін
Дискримінація геноциду
17:45
Оновлено
Херсон обстріл
Окупанти атакували Херсон: є загиблий і поранені
17:37
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до кінця місяця
17:35
Ілюстративне фото
Росіяни скинули 12 авіабомб на Куп'янськ
17:29
Президент Чехії Петр Павел
Чеський президент Павел знайшов 800 тисяч артилерійських снарядів для України
17:25
Оновлено
Мелітополь
У Мелітополі на дитячих змаганнях вистрілив гранатомет: є травмовані
17:23
Біатлон, Христина Дмитренко
Біатлон: у жіночій естафеті Україна посіла 5 місце на чемпіонаті світу
17:11
російські окупанти
"Азов" каже, що знищив російського комбата у лісах Кремінної
17:09
кіт Степан
Зірку соцмереж кота Степана вивезли з Харкова
17:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Я щось не бачив жодного указу про призначення звільнених генералів на якусь іншу роботу, - Безсмертний
16:53
Михайло Муха
Рятуючи товариша, на війні загинув художник з Одеси Михайло Муха
16:47
Ексклюзив
Віталій Кулик
Ліквідація Навального вплинула на риторику Мюнхенської конференції, - політолог Кулик
16:37
Прапор США
Україна отримає $500 тис. конфіскованих російських активів: США передадуть їх через Естонію
16:32
Сумщина
РФ обстріляла Сумщину з мінометів: попередньо, один загиблий і поранений
16:08
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляція падає, зате подорожчало м'ясо
15:56
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
"З генералами так не поводяться": британський полковник Грант прокоментував відставку військового командування ЗСУ
15:53
уряд Норвегії, Норвегія
Видатки Норвегії на оборону стануть найбільшими після Другої світової війни
15:43
Оновлено
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
Потрібно конфіскувати заморожені активи Росії, - Зеленський
15:42
Камала Гарріс
Віцепрезидентка США розповіла про плани на випадок блокування допомоги Україні в конгресі
15:32
окупанти, орки
У Бердянську озброєні окупанти проводять "передвиборчий" поквартирний обхід
15:20
Ексклюзив
Херсонська область
Ворогу висадитися на правий берег Дніпра нереально: Гуменюк про лінії оборони на Херсонщині
15:19
Марк Рютте
Безпекова угода Нідерландів з Україною перебуває на фінальній стадії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV