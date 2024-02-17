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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Понад 1000 військових, 11 танків і 28 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
Оновлено

Понад 1000 військових, 11 танків і 28 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні

17 лютого, 2024 субота
07:41
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку ворожих атак на 7 напрямках, але найбільше - на Авдіївському. Тим часом в окупантів стало менше військових на 1050

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального  штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 401 350 (+1050)
  • танків ‒ 6476 (+11)
  • бойових броньованих машин ‒ 12 145 (+16) 
  • артилерійських систем – 9669 (+28) 
  • РСЗВ – 984 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 671 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5)
  • крилатих ракет ‒ 1896 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 25 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 734 (+18)
  • спеціальної техніки ‒ 1533 (+5)

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили 43 атаки росіян на Авдіївському напрямку

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли з артилерії 110 населених пунктів України, а ЗСУ завдали ударів по 11 районах скупчення росіян

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали: Уди, Гатище, Катеринівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни, Авдіївка, Семенівка, Ласточкине, Олександропіль Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.

  • Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й переходу до оборони на більш вигідних рубежах.
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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