За добу на фронті відбулося 89 боїв, третина з них — на Покровському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Сімейкине, Шалигине, Козаче, Хутір Михайлівський Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість атак ворожих військ. Крім того, ворог завдав вісім авіаударів, скинувши 11 керованих авіабомб, а також здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких вісім – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не відмічено.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишового.

Шість разів окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор атакує у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки, два боєзіткнення наразі тривають.

На Краматорському напрямку агресор тричі йшов вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного, був зупинений нашими воїнами.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 штурмових дій у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та відбили 29 атак противника, досі бої тривають у трьох локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка. Сили оборони ворожі штурми.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів в районі Полтавки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитись до наших оборонців, ще одне боєзіткнення триває. На решті напрямків – без особливих змін.