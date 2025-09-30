За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових
Протягом минулої доби на війні проти України російська загарбницька армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;
- танків – 11222 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;
- артилерійських систем – 33311 (+27) од;
- РСЗВ – 1505 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Дані уточнюються.
- Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що до кінця 2025 року Україна отримає від Німеччини дві системи Patriot за підтримки партнерів Норвегії.
