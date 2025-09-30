Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових

За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових

Марія Науменко
30 вересня, 2025 вiвторок
07:41
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на війні проти України російська загарбницька армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;
  • танків – 11222 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33311 (+27) од;
  • РСЗВ – 1505 (+1) од;
  • засоби ППО – 1224 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301);
  • крилаті ракети  – 3790 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 63241 (+90);
  • спеціальна техніка – 3979 (+0).

Дані уточнюються.

  • Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що до кінця 2025 року Україна отримає від Німеччини дві системи Patriot за підтримки партнерів Норвегії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
окупанти
втрати окупантів
Читайте також:
Рефат Чубаров
Автор Оксана Ліховід
26 вересня, 2025 п'ятниця
У Криму розгортається істерія через оцінки економічного стану РФ, - Чубаров
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
29 вересня, 2025 понедiлок
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
07:50
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру
07:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну БПЛА: на Сумщині внаслідок влучання в будинок загинула родина з двома дітьми
07:43
YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
07:03
Житло для переселенців
Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла
06:56
Талібан
Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
06:06
Голос Америки
Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
05:37
На фото: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
00:55
Естонія
Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь
00:25
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
2025, понедiлок
29 вересня
23:58
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 139 боїв: росіяни здійснили 35 атак на Покровському напрямку
23:27
Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували
22:50
Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:53
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
21:51
Інфографіка
"Шахтар"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:30
Володимир Зеленський
Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет
20:58
Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
20:47
Джаред Кушнер (праворуч) та Дональд Трамп
Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
20:24
У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України
20:20
Чехія
Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами
20:02
Трамп на даху
У ВР зареєстрували проєкт постанови з пропозицією висунути Трампа на Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
Молдова: Санду не дала своїй державі загинути. І не дала вдарити нам в спину
19:57
Оновлено
"Верес" - "Полісся"
УПЛ: "Полісся" та "Верес" забили 5 голів, результати інших матчів 7-го туру
19:53
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії
19:42
У "Бабиному Яру" в Києві відбулася молитва пам’яті до 84-х роковин масових розстрілів євреїв
19:15
Ексклюзив
Михайло Гончар
Через Трампа ситуація навколо санкцій щодо РФ стає аморфною, - експерт Гончар
18:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
18:52
Оновлено
Софії Стужук висунули підозру в ухиленні від податків на 11 млн грн. Блогерка назвала це політизованою медійною атакою
18:44
Дмитро Пєсков
"Не могли проголосувати всі охочі": у Кремлі кажуть, що нібито тисячі молдаван не могли взяти участь у виборах на території РФ
18:31
Ексклюзив
Понад 50 ветеранських бізнесів отримали 17 млн грн грантів: у Києві підбили підсумки програми наставництва від ЄС
18:26
Ексклюзив
Придністров'я
Майже третина людей з Придністров'я, які голосували на виборах, віддали голос партії Санду, - Нацконгрес українців Молдови
18:19
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Ситуація на ЗАЕС – елемент шантажу і залякування міжнародної спільноти гіпотетичною ядерною катастрофою, – Григорій Плачков
18:17
Володимир Зеленський
"Росія випробовує, як далеко вона може зайти", - Зеленський про порушення повітряного простору країн НАТО
18:12
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна очікує на поставки шведських винищувачів "Гріпен", – Міноборони
18:04
Ексклюзив
Кіт Келлог
Генерал Келлог мав на увазі не Tomahawk: Айзенберг про дозвіл завдавати ударів углиб Росії
18:01
OPINION
Для Путіна неминучість конфронтації із Заходом давно є аксіомою
17:49
Путін в Кремлі
Путін підписав закон про вихід РФ із Європейської конвенції про запобігання тортурам
17:31
Ексклюзив
Роман Костенко
"Можливо, РФ і потрібно дати нам їх провести": нардеп Костенко закликав бути обережними з виборами в Україні
17:22
Сибіга: Українська зброя дістане будь-які військові обʼєкти у РФ
Більше новин
Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv.


