Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус

Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус

Дар'я Куркіна
30 вересня, 2025 вiвторок
00:25
Війна з Росією Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

До кінця 2025 року Україна отримає від Німеччини дві системи Patriot за підтримки партнерів Норвегії

Зміст

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, цитує Укрінформ.

"Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", – сказав він.

За словами Пісторіуса, Берлін щороку витрачає 9 млрд євро, "щоб підтримати Україну у мужній боротьбі". Німецький міністр також переконаний: європейська та українська оборонні промисловості повинні працювати тісніше з метою кращою протидії майбутнім викликам.

"Ми всі повинні забезпечити стійку підтримку України – рішучіше і сильніше, ніж у попередні місяці. Європейський Союз має підкріпити це, забезпечивши значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності, а отже, і поставки Україні", – додав Пісторіус.

  • Станом на липень Україна замовила в Німеччини 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM і отримала уже 7 із них.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Міністерство оборони
Німеччина
ППО
російська армія
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Тарасова
29 вересня, 2025 понедiлок
"Дві старі людини. Важко коментувати": Зеленський відреагував на слова Лукашенка про "хорошу пропозицію" миру від Путіна
крилата ракета "Фламінго"
Автор Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
Олександра Поліщук (Київ)
Автор Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
