Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
До кінця 2025 року Україна отримає від Німеччини дві системи Patriot за підтримки партнерів Норвегії
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, цитує Укрінформ.
"Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", – сказав він.
За словами Пісторіуса, Берлін щороку витрачає 9 млрд євро, "щоб підтримати Україну у мужній боротьбі". Німецький міністр також переконаний: європейська та українська оборонні промисловості повинні працювати тісніше з метою кращою протидії майбутнім викликам.
"Ми всі повинні забезпечити стійку підтримку України – рішучіше і сильніше, ніж у попередні місяці. Європейський Союз має підкріпити це, забезпечивши значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності, а отже, і поставки Україні", – додав Пісторіус.
- Станом на липень Україна замовила в Німеччини 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM і отримала уже 7 із них.
