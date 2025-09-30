Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, цитує Укрінформ.

"Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", – сказав він.

За словами Пісторіуса, Берлін щороку витрачає 9 млрд євро, "щоб підтримати Україну у мужній боротьбі". Німецький міністр також переконаний: європейська та українська оборонні промисловості повинні працювати тісніше з метою кращою протидії майбутнім викликам.

"Ми всі повинні забезпечити стійку підтримку України – рішучіше і сильніше, ніж у попередні місяці. Європейський Союз має підкріпити це, забезпечивши значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності, а отже, і поставки Україні", – додав Пісторіус.