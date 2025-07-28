Україна отримала від Німеччини 7 систем ППО IRIS-T, ще 11 мають надійти пізніше, - посол Макеєв

Про це повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв’ю Європейській правді.

Він зазначив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності.



За словами Макеєва, це – єдиний комплекс.

Щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.



"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас у Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти пʼять систем. Втім, насправді нам потрібно 10 і більше", – сказав Макеєв.

Він уточнив, що 5 чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні.

"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво. Утім, можливо хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – підсумував посол.