Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T - посол

Про це розповів посол України у ФРН Олексій Макеєв під час зустрічі з українськими журналістами в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам уже поставили більше 60 Gepard. Можна сказати, більшість "гепардів", які тільки можна було впіймати в лісах усього світу, вже в Україні — вони "пасуться" на українських просторах", — зауважив дипломат з іронією.

За словами Макеєва, ці зенітні установки довели свою високу ефективність в українських умовах, особливо в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Проте, як підкреслив він, російська тактика використання дронів постійно змінюється, що ускладнює процес їх ураження навіть перевіреними системами.

Дипломат також акцентував увагу на результативному застосуванні в Україні зенітного комплексу Skynex від німецької компанії Rheinmetall, який наразі знаходиться на озброєнні Повітряних сил. Україна, за його словами, планує продовжити співпрацю для отримання нових одиниць цієї системи.

Крім того, Макеєв розповів про ініціативи, які вже виникають між представниками оборонної промисловості обох країн. Зокрема, йдеться про спільне виробництво ППО, де, наприклад, гармата Rheinmetall може бути встановлена на інше шасі та доповнена ракетними компонентами. За його словами, це дозволить створювати більш адаптовані до українських умов зразки техніки.

Щодо систем IRIS-T, посол повідомив, що Німеччина продовжує систематичні поставки цього озброєння: "Ми вже отримали сім комплексів IRIS-T, і восьмий зараз перебуває в процесі доставки".

Таким чином, Німеччина не лише забезпечує Україну перевіреними системами ППО, а й бере участь у планах з поглиблення технологічної кооперації у сфері оборони.