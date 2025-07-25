Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T - посол

Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T - посол

Ксенія Золотова
25 липня, 2025 п'ятниця
11:33
Війна з Росією

Німеччина вже передала Україні понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і готує до відправлення ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Крім того, німецька сторона зацікавлена у створенні спільного з українськими виробниками виробництва нових систем ППО

Зміст

Про це розповів посол України у ФРН Олексій Макеєв під час зустрічі з українськими журналістами в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам уже поставили більше 60 Gepard. Можна сказати, більшість "гепардів", які тільки можна було впіймати в лісах усього світу, вже в Україні — вони "пасуться" на українських просторах", — зауважив дипломат з іронією.

За словами Макеєва, ці зенітні установки довели свою високу ефективність в українських умовах, особливо в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе "Шахед". Проте, як підкреслив він, російська тактика використання дронів постійно змінюється, що ускладнює процес їх ураження навіть перевіреними системами.

Дипломат також акцентував увагу на результативному застосуванні в Україні зенітного комплексу Skynex від німецької компанії Rheinmetall, який наразі знаходиться на озброєнні Повітряних сил. Україна, за його словами, планує продовжити співпрацю для отримання нових одиниць цієї системи.

Крім того, Макеєв розповів про ініціативи, які вже виникають між представниками оборонної промисловості обох країн. Зокрема, йдеться про спільне виробництво ППО, де, наприклад, гармата Rheinmetall може бути встановлена на інше шасі та доповнена ракетними компонентами. За його словами, це дозволить створювати більш адаптовані до українських умов зразки техніки.

Щодо систем IRIS-T, посол повідомив, що Німеччина продовжує систематичні поставки цього озброєння: "Ми вже отримали сім комплексів IRIS-T, і восьмий зараз перебуває в процесі доставки".

Таким чином, Німеччина не лише забезпечує Україну перевіреними системами ППО, а й бере участь у планах з поглиблення технологічної кооперації у сфері оборони.

  • У четвер, 24 липня, постачальник Hensoldt отримав замовлення на радари TRML-4D та радари ближнього радіуса дії SPEXER 2000 3D MkIII для України на суму понад 340 мільйонів євро.
Теги:
Новини
Україна
Німеччина
ППО
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
На фото: Бріжит Макрон
Автор Ольга Бабишена
24 липня, 2025 четвер
Подружжя Макронів подало позов проти блогерки, яка стверджує, що перша леді Франції народилася чоловіком
Автор Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
У Defense Express розповіли, скільки TAURUS має Німеччина, і припустили, чи передаватимуть їх Україні
Олександр Усик з чемпіонськими поясами
Автор Влад Дідусь
24 липня, 2025 четвер
WBO призначила Усику наступного суперника і встановила ультимативний дедлайн
Київ
+27.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.74
    Продаж 49.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
25 липня
12:44
Ексклюзив
"Злість треба випускати": ветеран і ведучий Жолоб про матюки на картонках під час акції протестів
12:30
Оновлено
вибух, ракетна атака
У Харкові КАБ влучив у медзаклад: є загиблий і постраждалі
12:19
на фото Верховна Рада України
Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП 31 липня
12:01
OPINION
Ключова помилка — повна втрата субʼєктності парламентом
11:54
Огляд
світ, міжнародний огляд
Індія відправила вибухові речовини до Росії попри попередження США, а Зеленський змінив позицію після суспільного резонансу. Акценти світових ЗМІ 25 липня
11:48
електроенергія
Споживання електроенергії зростає: ситуація в енергосистемі 25 липня
11:40
археологічні дослідження на Приморському бульварі в Одесі
На Приморському бульварі в Одесі археологи виявили залишки Хаджибейського замку
11:18
Володимир Зеленський
"У нас їхніх дітей немає": Зеленський відповів на вимогу РФ у Стамбулі
10:59
Оззі Осборн
"Українському шахраєві перерахували 283 тис. фунтів на похорон Оззі Осборна": роспропаганда вигадала новий фейк
10:50
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
"Це дуже негативно позначиться на швидкості вступу до ЄС": Климпуш-Цинцадзе про скандал з обмеженням незалежності НАБУ
10:47
СБУ
СБУ затримала продавця дитячих візочків, який працював на ФСБ і коригував російські удари по Харкову
10:26
Володимир Зеленський
Росії не вдається просуватися на фронті, але на всіх напрямках зберігається тиск, - Зеленський
10:23
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, що подав новий законопроєкт щодо НАБУ і САП, реагуючи на протести та вимоги суспільства
10:21
дрон "Хижий птах"
Експерт Самусь про те, як вплине ліквідація Мінстратегпрому на оборону України
10:14
Укрзалізниця вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів: деталі
10:04
OPINION
Якщо НАБУ незалежне, то виходить, що інші силовики залежні?
10:00
PR
розважальні сайти
Як визначити достовірність відгуків на сайтах
09:58
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Доки Путін реально не відчує нашу силу на полі бою, триватиме гальмування переговорного процесу, - генерал-лейтенант Романенко
09:49
Окупанти
Росіяни просунулися на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
09:46
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 липня: скільки в середньому коштують євро й долар
09:32
конфлікт між Таїландом і Камбоджею
Між Таїландом і Камбоджею тривають бої, країни обмінялися обстрілами з важкої артилерії
09:26
сили ППО
Сили оборони вночі збили 54 з 61"шахеда", якими РФ атакувала Україну
09:24
Всеукраїнська рада церков закликала до Всесвітньої молитви за Україну в День Незалежності
09:09
Оновлено
безпілотник, дрон
Атака дронів у Росії: у Ставропольському краї, імовірно, атаковано хімзавод, паралізовано роботу відразу 8 аеропортів
09:00
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Ворог не збирається заходити великими силами в місто, а намагається оточити Покровськ, - 59-та ОШБр БПС "Степові хижаки"
09:00
PR
Розпродаж до -50%: твій шанс оновити гардероб разом з MEGASPORT
08:52
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: сталися влучання на Дніпровщині, є постраждалий
08:12
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 174 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 штурмів
08:06
OPINION
блог Лариса Волошина
Антишпигунський алюр огидний
07:42
Сектор Гази
Ізраїль і США відкликали переговорні групи з ХАМАСом щодо припинення вогню в Газі, - NYT
07:38
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових, 31 артсистему та 3 танки
07:30
Аналітика
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Чи дійсно "Бібі" гальмує мир на Близькому сході: як останні дії Нетаньягу руйнують плани Трампа про нову Рив'єру в секторі Гази
07:05
У Києві з вікна на 21 поверсі випав 4-річний хлопчик: дитина загинула
06:45
Емманюель Макрон
Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу
06:25
Оновлено
Starlink
Starlink повністю відновився після збою мережі: в чому була проблема
06:21
КНДР, Північна Корея
США запровадили нові санкції проти компаній і громадян КНДР
00:42
ППО Німеччина
Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення на радари для ППО на 340 млн євро для України
2025, четвер
24 липня
23:15
Держдепартамент США
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні пакетів допомоги загальною вартістю $330 млн
23:07
ЗСУ
Росіяни витісняють ЗСУ з Кам’янського на Запоріжжі, але захопити село теж не можуть: деталі від речника ОК "Південь"
23:03
Аліссон (праворуч), "Бешикташ" - "Шахтар"
"Шахтар" переміг "Бешикташ" у кваліфікації Ліги Європи
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV