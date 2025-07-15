За добу РФ втратила 3 танки, 52 артсистеми та 1230 військових
Впродовж минулої доби 14 липня російська армія на війні проти України втратила 1230 військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько (+1230) осіб;
- танків – 11022 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 22993 (+6) од;
- артилерійських систем – 30346 (+52) од;
- РСЗВ – 1440 (+2) од;
- засоби ППО – 1194 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245);
- крилаті ракети – 3491 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122);
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Дані уточнюються.
- Російська окупаційна армія 14 липня атакувала безпілотниками Златопіль на Харківщині, внаслідок чого загинула цивільна. Ще 10 людей дістали поранення.
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