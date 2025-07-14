РФ атакувала Златопіль на Харківщині: загинула людина, серед поранених 13-річна дівчинка
Російська окупаційна армія 14 липня атакувала безпілотниками Златопіль на Харківщині, внаслідок чого загинула цивільна. Ще 10 людей дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, окупанти вдарили по населеному пункту близько опівдня. Унаслідок атаки двох "шахедів" загинула 57-річна жінка.
"Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Російська окупаційна армія вранці 14 липня вдарила дроном по навчальному закладу в Сумах, а трохи пізніше – по лікарні. Унаслідок атак постраждали цивільні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе