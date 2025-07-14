РФ атакувала Златопіль на Харківщині: загинула людина, серед поранених 13-річна дівчинка

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, окупанти вдарили по населеному пункту близько опівдня. Унаслідок атаки двох "шахедів" загинула 57-річна жінка.

"Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).