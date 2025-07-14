РФ атакувала навчальний і медичний заклади в Сумах: є поранені, серед них дитина

Про удар по навчальному закладу повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворожий БПЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі", - написав він.

"Відбувся прильот "шахеда" по одному з навчальних закладів. Біля мене сидить хлопець, поранена нога, веземо у лікарню. Подальшу інформацію будемо надавати", – розповів своєю чергою в.о. мера Сум Артем Кобзар.

Пізніше Григоров повідомив про збільшення кількості постраждалих до шести, з яких три жінки й троє чоловіків. Також він поінформував про другу й третю російські атаки.

Під час третьої атаки ворог поцілив по медичному закладу. Спочатку було відомо про одного постраждалого, потім їхня кількість зросла до чотирьох.

"Поранені – чоловіки. Попередньо, їхній стан неважкий. Усім надається необхідна медична допомога", - написав чиновник.

За його даними, пошкоджено будівлю лікарні та один автомобіль.

Депутат Сумської районної ради, волонтер В'ячеслав Рябченко в ефірі Еспресо повідомив, що РФ завдала щонайменше чотирьох ударів по Сумах.

"Було 4 удари сьогодні офіційно зафіксовано по Сумах і ще чув вибухи. Сьогодні цілий день ворог атакує Сумщину. Об 11-й години було два прильоти по навчальному закладу, по обіді прилетіло в медзаклад. Люди з контузіями", - сказав він.

"Був в іншому медзакладі та чув, як лікарі спілкувались між собою і везли контужених, поранених. Після останнього прильоту мати й дитина отримали також поранення, бо було влучання в дах і посипалася цегла", - додав Рябченко.