РФ атакувала навчальний і медичний заклади в Сумах: є поранені, серед них дитина
Російська окупаційна армія вранці 14 липня вдарила дроном по навчальному закладу в Сумах, а трохи пізніше – по лікарні. Унаслідок атак постраждали цивільні
Про удар по навчальному закладу повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.
"Ворожий БПЛА атакував один із навчальних закладів на території Сумської громади. Внаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі", - написав він.
"Відбувся прильот "шахеда" по одному з навчальних закладів. Біля мене сидить хлопець, поранена нога, веземо у лікарню. Подальшу інформацію будемо надавати", – розповів своєю чергою в.о. мера Сум Артем Кобзар.
Пізніше Григоров повідомив про збільшення кількості постраждалих до шести, з яких три жінки й троє чоловіків. Також він поінформував про другу й третю російські атаки.
Під час третьої атаки ворог поцілив по медичному закладу. Спочатку було відомо про одного постраждалого, потім їхня кількість зросла до чотирьох.
"Поранені – чоловіки. Попередньо, їхній стан неважкий. Усім надається необхідна медична допомога", - написав чиновник.
За його даними, пошкоджено будівлю лікарні та один автомобіль.
Депутат Сумської районної ради, волонтер В'ячеслав Рябченко в ефірі Еспресо повідомив, що РФ завдала щонайменше чотирьох ударів по Сумах.
"Було 4 удари сьогодні офіційно зафіксовано по Сумах і ще чув вибухи. Сьогодні цілий день ворог атакує Сумщину. Об 11-й години було два прильоти по навчальному закладу, по обіді прилетіло в медзаклад. Люди з контузіями", - сказав він.
"Був в іншому медзакладі та чув, як лікарі спілкувались між собою і везли контужених, поранених. Після останнього прильоту мати й дитина отримали також поранення, бо було влучання в дах і посипалася цегла", - додав Рябченко.
- 13 липня російська окупаційна армія застосовувала безпілотники для атак по Сумській громаді, внаслідок чого є загиблий і поранений. Через повторний удар постраждали лікарі.
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