За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
Протягом минулої доби 23 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 910 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1076070 (+910) осіб;
- танків – 11129 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23167 (+3) од;
- артилерійських систем – 31898 (+40) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1211 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53056 (+121);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59593 (+81);
- спеціальна техніка – 3944 (+0).
Дані уточнюються.
- Військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти разом із 214-м штурмовим батальйоном OPFOR зупинили наступ ворога та встановили контроль над Зеленим Гаєм у Донецькій області.
