Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових

За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових

Марія Науменко
24 серпня, 2025 неділя
07:25
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби 23 серпня російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 910 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1076070 (+910) осіб;
  • танків – 11129 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23167 (+3) од;
  • артилерійських систем – 31898 (+40) од;
  • РСЗВ – 1472 (+0) од;
  • засоби ППО – 1211 (+1) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53056 (+121);
  • крилаті ракети – 3598 (+0);
  • кораблікатери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59593 (+81);
  • спеціальна техніка – 3944 (+0).

Дані уточнюються.

  • Військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти разом із 214-м штурмовим батальйоном OPFOR зупинили наступ ворога та встановили контроль над Зеленим Гаєм у Донецькій області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
