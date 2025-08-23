Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
Військовослужбовці 37-ї окремої бригади морської піхоти разом із 214-м штурмовим батальйоном OPFOR зупинили наступ ворога та встановили контроль над Зеленим Гаєм у Донецькій області
Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро".
Українські військові зупинили просування противника та звільнили Зелений Гай на межі Дніпровщини і Донеччини.
Зазначається, що станом на 23 серпня противник активно намагається відновити контроль над цим населеним пунктом та продовжує наступ на інші території Донецької області в цьому районі.
"Але наші воїни стоять непохитно і у День Державного Прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом", - йдеться у повідомленні.
- 22 серпня підрозділ "Братство" зі складу спецпідрозділу ГУР МО України спільно з бійцями Російського добровольчого корпусу зупинили ворожий наступ на Донеччині, ліквідувавши понад 90 окупантів.
- Біла Церква
