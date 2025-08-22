Бійці підрозділу "Братство" ГУР МОУ зупинили просування росіян на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів
Підрозділ "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) у взаємодії з бійцями Російського добровольчого корпусу (РДК) зупинили просування ворога на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Під час штурмових дій було знищено понад 90 російських військових, ще п’ятеро потрапили в полон. Додаткову підтримку забезпечили оператори FPV-дронів та дронів-бомберів, які здійснили понад 400 бойових вильотів.
"Завдяки ефективним діям розвідників вдалося стабілізувати логістику Сил оборони в їхній смузі відповідальності та не дозволити противнику швидко просунутися в напрямку кордонів Дніпропетровської області", - зазначили в ГУР.
Також військові знешкодили кілька груп так званих прапороносців — російських бійців, які мали завдання встановлювати триколори для пропагандистських заяв про "захоплення" територій. Частину з них ліквідовано, решта здалися в полон.
- Крім того, Головне управління розвідки провело спецоперацію у Чорному морі, завдяки якій ліквідувало п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.5
- EUR Купівля 47.64Продаж 48.31
- Актуальне
- Важливе