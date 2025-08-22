Бійці підрозділу "Братство" ГУР МОУ зупинили просування росіян на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час штурмових дій було знищено понад 90 російських військових, ще п’ятеро потрапили в полон. Додаткову підтримку забезпечили оператори FPV-дронів та дронів-бомберів, які здійснили понад 400 бойових вильотів.

"Завдяки ефективним діям розвідників вдалося стабілізувати логістику Сил оборони в їхній смузі відповідальності та не дозволити противнику швидко просунутися в напрямку кордонів Дніпропетровської області", - зазначили в ГУР.

Також військові знешкодили кілька груп так званих прапороносців — російських бійців, які мали завдання встановлювати триколори для пропагандистських заяв про "захоплення" територій. Частину з них ліквідовано, решта здалися в полон.