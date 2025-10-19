За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
Протягом минулої доби 18 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1000 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1130180 (+1000) осіб;
- танків / tanks – 11268 (+1) од;
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23399 (+3) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 33834 (+45) од;
- РСЗВ / MLRS – 1524 (+2) од;
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1228 (+0) од;
- літаків / aircraft – 428 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71967 (+444);
- крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+0);
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0);
- підводні човни / submarines – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64798 (+126);
- спеціальна техніка / special equipment – 3980 (+0).
Дані уточнюються.
- У суботу ввечері, 18 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого шестеро людей постраждали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе