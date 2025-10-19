Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових

Марія Науменко
19 жовтня, 2025 неділя
07:34
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби 18 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1000 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1130180 (+1000) осіб;
  • танків / tanks – 11268 (+1) од;
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23399 (+3) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 33834 (+45) од;
  • РСЗВ / MLRS – 1524 (+2) од;
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1228 (+0) од;
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 71967 (+444);
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3864 (+0);
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0);
  • підводні човни / submarines – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64798 (+126);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3980 (+0).

Дані уточнюються.

  • У суботу ввечері, 18 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого шестеро людей постраждали.
Новини
Україна
Росія
Військові новини
втрати окупантів
