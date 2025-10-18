РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
У суботу ввечері, 18 жовтня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого шестеро людей постраждали
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 17:35 росіяни атакували місто Лозова керованою авіаційною бомбою. Внаслідок удару спалахнув приватний будинок, пошкоджень також зазнали ще 11 помешкань.
"Постраждали шестеро людей: 47-річна, 77-річна, 51-річна, 80-річна та 66-річна жінки. Також постраждав 39-річний чоловік. Всім надається висококваліфікована медична допомога", - поінформував Синєгубов.
Зазначається, що на місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС та медики.
Станом на 20:28 очільник ОВА повідомив, що 47-річна та 77-річна жінки отримали вибухові травми та були шпиталізовані. Інші четверо постраждалих отримали допомогу медиків на місці.
У Харківській обласній прокуратурі поінформували, що за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) було розпочато досудове розслідування.
Повідомляється, що удару було завдано керованою авіаційною бомбою нової модифікації — УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км, і була випущена з тимчасово окупованої території України. Це перший випадок застосування КАБу по місту Лозова.
- 4 жовтня російські війська обстріляли село Гусинка в Куп’янському районі — внаслідок атаки загинула місцева жінка.
