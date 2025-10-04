Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 4 жовтня близько 11:40 війська РФ здійснили артилерійський обстріл села Гусинка Куп’янського району", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що внаслідок події загинула 57-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також пошкоджені житлові будинки.

Під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури на Харківщині розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинула людина (ч. 2 ст. 438 КК України).