Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
У суботу, 4 жовтня, російська армія завдала артилерійського обстрілу по селу Гусинка Купʼянського району, внаслідок якого загинула жінка
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 4 жовтня близько 11:40 війська РФ здійснили артилерійський обстріл села Гусинка Куп’янського району", - йдеться у повідомлення.
Зазначається, що внаслідок події загинула 57-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Також пошкоджені житлові будинки.
Під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури на Харківщині розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинула людина (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 1 жовтня ввечері російські війська завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області. Унаслідок атаки загинула мирна жителька, також є постраждалі.
