Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранення дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих ушпиталили.

Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики ", - додав Синєгубов.