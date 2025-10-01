Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є поранені
Увечері середи, 1 жовтня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, є поранені
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранення дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих ушпиталили.
Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.
"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики ", - додав Синєгубов.
- 1 жовтня російська окупаційна армія вдарила по підстанції у місті Славутич на Київщині. Внаслідок ворожої атаки у місті зникло електропостачання. Також без електрики опинилася частина громад на Чернігівщині.
- Біла Церква
