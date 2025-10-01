Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є поранені

Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії на Харківщині: загинула жінка, є поранені

Катерина Ганжа
1 жовтня, 2025 середа
20:06
Війна з Росією вибух, ракетна атака

Увечері середи, 1 жовтня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, є поранені

Зміст

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранення дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих ушпиталили.

Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка.

"За попередньою інформацією, зафіксовано влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики ", - додав Синєгубов. 

  • 1 жовтня російська окупаційна армія вдарила по підстанції у місті Славутич на Київщині. Внаслідок ворожої атаки у місті зникло електропостачання. Також без електрики опинилася частина громад на Чернігівщині.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Балаклія
Харківщина
ракетний удар
