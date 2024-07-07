За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Українську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Очільник ОДА зауважив що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.