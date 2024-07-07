За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені
Протягом доби 6 липня Росія продовжувала обстрілювати цивільне населення Донецької області, в результаті чого 2 жителів загинули, ще 8 дістали поранення
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.
"Росія вбиває цивільних! За 6 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Нью-Йорку та Українську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
Очільник ОДА зауважив що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- У ніч на неділю, 7 липня, російські окупанти спрямували удари по Дніпропетровській області. У результаті обстрілів є руйнування, поранень зазнали троє місцевих.
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