За минулу добу росіяни застосували 296 розвідувальних дронів, - Сили оборони Півдня
Протягом доби 4 липня Російська Федерація наростила застосування розвідувальних безпілотників - було зафіксовано 296 дронів
Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.
"В операційній зоні Сил оборони Півдня за минулу добу ворог наростив застосування розвідувальних БпЛа, зафіксовано проліт 296 дронів", - йдеться в повідомленні.
Також Сили оборони додають, росіяни застосували 226 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет", та скинув з безпілотників різних модифікацій 203 осколкові боєприпаси на прифронтових територіях Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
- У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ у РФ. Усі безпілотники збила українська ППО.
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