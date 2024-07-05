За минулу добу росіяни застосували 296 розвідувальних дронів, - Сили оборони Півдня

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

"В операційній зоні Сил оборони Півдня за минулу добу ворог наростив застосування розвідувальних БпЛа, зафіксовано проліт 296 дронів", - йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони додають, росіяни застосували 226 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет", та скинув з безпілотників різних модифікацій 203 осколкові боєприпаси на прифронтових територіях Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.