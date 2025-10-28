За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів
У ніч на вівторок, 28 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну 38 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 26 ворожих повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювались із напрямків: Курськ, Орел.
Близько 25 були типу Shahed.
Для відбиття атаки застосовували авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на 4 локаціях та падіння збитих (уламки) на 1 локації.
- У понеділок ввечері, 27 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. У Чернігові зафіксували падіння ударного дрона, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, в Новгороді-Сіверському є влучання по базі відпочинку, спалахнула пожежа, постраждала жінка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.31
- EUR Купівля 48.65Продаж 49.34
- Актуальне
- Важливе