За ніч ППО знешкодила 26 з 38 ворожих дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались із напрямків: Курськ, Орел.

Близько 25 були типу Shahed.

Для відбиття атаки застосовували авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на 4 локаціях та падіння збитих (уламки) на 1 локації.