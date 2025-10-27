Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 27 жовтня
У понеділок ввечері, 27 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 19:03 групу ударних дронів зафіксували на сході Дніпровщини курсом на Донеччину.
О 19:23 група ворожих БПЛА рухалась на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
Новина доповнюватиметься...
