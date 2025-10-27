Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 27 жовтня

Читайте також:

Якщо заморожені активи РФ не будуть використані у найближчі два місяці, то в України не буде грошей, - Яценюк

На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову

Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися