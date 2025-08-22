За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски відбувалися з території Росії — Шаталова, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим зафіксовано влучання дев’яти дронів у чотирьох локаціях.