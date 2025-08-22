За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників
У ніч на п'ятницю, 22 серпня, російська армія здійснила масовану атаку 55 безпілотниками різних типів. Українська ППО знищила 46 ворожих дронів
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски відбувалися з території Росії — Шаталова, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим зафіксовано влучання дев’яти дронів у чотирьох локаціях.
- Протягом минулої доби, 21 серпня, на російсько-українському фронті зафіксували 157 бойових зіткнень. Сили оборона відбили 43 ворожі атаки на Покровському напрямку.
