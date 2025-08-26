За ніч ППО знешкодила 47 з 59 ворожих дронів
У ніч на 26 серпня російські війська атакували Україну 59 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили або подавили 47 повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Атака здійснювалась із напрямків Курська, Брянська, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.
Для відбиття удару були задіяні підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 12 БПЛА на 9 локаціях.
- Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників. За минулу добу було зафіксовано 174 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.65
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе