Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, з них 32 – на Покровському напрямку
Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби було зафіксовано 76 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку
Про це у вечірньому зведенні повідомила пресслужба Генштабу.
На цьому напрямку окупанти здійснили 32 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, бойові зіткнення продовжуються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.64
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе