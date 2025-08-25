Від початку доби на фронті відбулося 76 боїв, з них 32 – на Покровському напрямку

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано сім атак біля Глибокого, Вовчанська, Амбарного та у напрямку Кутьківки й Колодязного, чотири бої тривають.

На Куп’янському напрямку продовжуються чотири атаки в районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини та у напрямку Ямполя і Серебрянки, шість атак зупинено, бої тривають.

На Сіверському напрямку спроба прориву біля Федорівки зазнала відсічі. На Краматорському напрямку зафіксовано сім атак біля Часового Яру, Білої Гори та у напрямку Ступочок, один бій триває.

На Торецькому напрямку ворог двічі атакував у районах Диліївки та Торецька й завдав удару КАБами по Костянтинівці.

На Новопавлівському напрямку відбулося сім атак поблизу Ялти, Зеленого Гаю, Воскресенки, Шевченка та Комишувахи, наразі тривають бої у чотирьох локаціях, зафіксовано авіаудар по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував авіацією Білогір’я та Залізничне. На Оріхівському напрямку завдано ударів по Малокатеринівці та Кушугуму, атаку біля Плавнів відбито.

На Придніпровському напрямку триває бойове зіткнення, також було завдано ударів по Вірівці та Одрадокам’янці.

На інших ділянках фронту істотних змін не спостерігається.

"Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Ясна Поляна, Тимоновичі Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Малушине, Нововасилівка, Зарічне, Прогрес, Біла Береза, Тимоновичі, Товстодубове, Бунякине, Винторівка, Студенок Сумської області. Авіаудару зазнала Стара Гута Сумської області", - додали в Генштабі.