За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 33 артсистеми та 890 військових
За добу війни в Україні російська окупаційна армія втратила 890 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1077830 (+890) осіб;
- танків – 11134 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23178 (+3) од;
- артилерійських систем – 31979 (+33) од;
- РСЗВ – 1472 (+0) од;
- засоби ППО – 1211 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97);
- спеціальна техніка – 3950 (+2).
Дані уточнюються.
- В Україні вперше публічно показали нову версію крилатої ракети Р-360 "Нептун", неофіційно відому як "Довгий Нептун".
