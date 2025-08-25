Літає на 1000 км: у Defense Express розповіли про українську далекобійну ракету "Довгий Нептун"

Про це пише Defense Express.

Ця далекобійна ракета, здатна долати відстань до 1000 кілометрів, вже пройшла випробування та застосовується для ураження ворожих цілей.

Нова версія ракети Р-360 "Нептун" була вперше продемонстрована на офіційному акаунті держпорталу "Зброя" до Дня Незалежності України. Хоча про розробку ракети відомо з листопада 2023 року, її фото досі не публікували.

Хоча у відеоролику ракета не іменується, її унікальний дизайн з Х-подібними крилами, що складаються, вказує на її ідентифікацію.

У виданні зазначили, що кадри запуску ракети у відео є архівними, знятими під час вогневих випробувань берегового комплексу "Нептун" у 2018-2020 роках.

Читайте також: Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км

Жодних характеристик цієї ракети не оприлюднено, але параметр дальності у 1000 км оголошувався раніше, як і те, що ракета призначена для ураження наземних цілей.

За даними Defense Express, довжина "Довгого Нептуна" перевищує 6 метрів — на півтора метра більше за протикорабельну версію Р-360. Діаметр центральної частини фюзеляжу збільшено приблизно до 50 см, тобто нова ракета не лише довша, вона й "товстіша". Вочевидь це пов'язано із необхідністю збільшення палива. Носовий обтікач залишився колишнього розміру.

Зросла й площа крил та хвостового оперення, яка має компенсувати більшу злітну вагу. Щодо ваги бойової частини, то у старій версії вона становила 150 кг, щодо "Довгого Нептуна", то ці параметри невідомі.