За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Загалом, під час удару, радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 643 засоби повітряного нападу:

593 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Кача – ТОТ Криму;

2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - РФ.;

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - РФ.;

38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.;

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару – Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

"За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.

Серед знешкоджених цілей:

566 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;

2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";

35 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр".

Також зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - підсумували в Повітряних силах.