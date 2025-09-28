За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
У ніч на неділю, 28 вересня, російська армія атакувала Україну дронами й ракетами повітряного та морського базування. Українська ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Загалом, під час удару, радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 643 засоби повітряного нападу:
- 593 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Кача – ТОТ Криму;
- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - РФ.;
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - РФ.;
- 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.;
- 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Основний напрямок удару – Київ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
"За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.
Серед знешкоджених цілей:
- 566 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;
- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
- 35 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Також зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - підсумували в Повітряних силах.
- Увечері суботи, 27 вересня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами, а вночі — ракетами. По Запоріжжю росіяни запустили безпілотники та ракети - 27 людей поранено. У Києві зранку 28 вересня 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка.
