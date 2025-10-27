За ніч ППО знешкодила 66 зі 100 ворожих БПЛА

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались із території Росії — з районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Близько 70 дронів були "шахеди".

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БАЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА на 9 локаціях.

У ніч на понеділок, 27 жовтня, російська загарбницька армія здійснила чергову атаку дронами по Україні. У Запорізькому районі фіксують влучання 5 дронів.



