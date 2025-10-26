РФ ввечері 26 жовтня запустила ударні безпілотники по Україні: куди вони рухаються
Увечері 26 жовтня Росія здійснила чергову атаку дронами по Україні: відомо про напрямок їх руху
Про це повідомили у Повітряних Силах.
Напрямки руху
О 19:21 нові групи ударних БПЛА залетіли на Сумщину в напрямку Сум та Лебедина зі сходу.
О 19:24 БПЛА рухались через Харківщину курсом на Полтавщину, також були безпілотники на межі Харківщини та Донеччини.
О 19:37 БПЛА були на півночі Дніпропетровщині, курс - західний на - Кам'янське водосховище. Також БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс - північний і північно-західний.
О 19:42 летів безпілотник в напрямку Полтави зі сходу.
О 19:44 фіксується ворожий БПЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.
О 20:08 нові групи ворожих ударних БПЛА заходили на півдні Донеччини та на межі Запорізької і Дніпропетровської областей, курс - північний і північно-східний.
О 20:18, як повідомляють у ПС, зафіксовано пуски КАБ на межі Харківщини і Донеччини. Також на півдні Запоріжжя - російський розвідувальний БпЛА.
Станом на 20:23 cпостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є пуски КАБ на Донеччину
О 20:26 є пуски КАБ на Харківщину.
О 20:28 летить БПЛА повз Новомиколаївку Запорізької області з північного сходу.
О 20:34 зафіксовано БПЛА курсом на Полтавщину із Сумщини
- На Сумщині внаслідок атаки російського дрона 26 жовтня 2025 року постраждав пасажирський мікроавтобус.
