РФ ввечері 26 жовтня запустила ударні безпілотники по Україні: куди вони рухаються

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Напрямки руху

О 19:21 нові групи ударних БПЛА залетіли на Сумщину в напрямку Сум та Лебедина зі сходу.

О 19:24 БПЛА рухались через Харківщину курсом на Полтавщину, також були безпілотники на межі Харківщини та Донеччини.

О 19:37 БПЛА були на півночі Дніпропетровщині, курс - західний на - Кам'янське водосховище. Також БПЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс - північний і північно-західний.

О 19:42 летів безпілотник в напрямку Полтави зі сходу.

О 19:44 фіксується ворожий БПЛА в напрямку Запоріжжя з південного сходу.

О 20:08 нові групи ворожих ударних БПЛА заходили на півдні Донеччини та на межі Запорізької і Дніпропетровської областей, курс - північний і північно-східний.

О 20:18, як повідомляють у ПС, зафіксовано пуски КАБ на межі Харківщини і Донеччини. Також на півдні Запоріжжя - російський розвідувальний БпЛА.



Станом на 20:23 cпостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є пуски КАБ на Донеччину

О 20:26 є пуски КАБ на Харківщину.

О 20:28 летить БПЛА повз Новомиколаївку Запорізької області з північного сходу.

О 20:34 зафіксовано БПЛА курсом на Полтавщину із Сумщини