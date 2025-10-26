Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: п’ятеро поранених, серед них дитина

Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: п’ятеро поранених, серед них дитина

Адріана Муллаянова
26 жовтня, 2025 неділя
19:11
Війна з Росією Фото з телеграм-каналу голови Сумської ОВА Олега Григорова

На Сумщині внаслідок атаки російського дрона 26 жовтня 2025 року постраждав пасажирський мікроавтобус. Інцидент стався на трасі поблизу Миколаївської сільської громади

Зміст

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередніми даними, удар був прицільним — ворог цілеспрямовано вдарив по транспорту, в якому перебували люди.

"Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані", - зазначив Григоров.

Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус, що рухався у бік Сум, згорів ущент.

За даними місцевої влади, на цій ділянці дороги не мав рухатися рейсовий транспорт — для перевезень визначені інші маршрути. Обставини атаки наразі з’ясовують правоохоронці.

  • 22 жовтня російські війська здійснили серію ударів дронами-камікадзе по Харкову. Під ворожу атаку потрапив Холодногірський район — один із безпілотників влучив у приватний дитячий садок, є поранені діти. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Миколаїв
Суми
Сумщина
безпілотник
Читайте також:
Яна Суворова
Автор Зіновія Воронович
24 жовтня, 2025 п'ятниця
На момент викрадення їй було лише 19: у Росії засудили до 14 років колонії адміністраторку каналу "Мелітополь – це Україна" Яну Суворову
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Трамп заліз в гаманець Путіна, - Чалий
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Автор Оксана Ліховід
24 жовтня, 2025 п'ятниця
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
Київ
+7.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.76
    Купівля 41.76
    Продаж 42.25
  • EUR
    Купівля 48.49
    Продаж 49.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
26 жовтня
20:55
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
20:54
Прибічник Медведчука, пропагандист Кирило Молчанов
У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це
20:38
Оновлено
шахед
РФ ввечері 26 жовтня запустила ударні безпілотники по Україні: куди вони рухаються
20:27
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткові винищувачі "Міраж", - Зеленський
20:17
Оновлено
ФК "Епіцентр"
"Динамо" розправилося з "Кривбасом", "Шахтар" завдав поразки "Кудрівці", "Колос" зіграв у нічию з "Полтавою": результати й розклад матчів 10-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Чи повторить Європейський Союз долю Австро-Угорщини?
19:57
Дмитро Пєсков
Москва застосує рішучі дії у разі ударів вглиб території РФ, - Пєсков
19:00
Інтерв’ю
російський опозиційний експерт Олександр Морозов
Російський опозиційний експерт Морозов: є переконання, що нема переговорів навколо нової рамки завершення війни
18:54
Попасна
Від казкового збагачення на ЗСУ до повного зникнення: військовий описав сім етапів деградації кожного міста, до якого наближається лінія фронту, й закликав мобілізуватися
18:25
Ексклюзив
українці
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
18:08
У мережі показали розташування систем ППО навколо Москви
18:01
OPINION
Трамп і Антифа. Шлях тонкою кригою
17:30
Інтерв’ю
Веслі Кларк
Генерал армії США Кларк: РФ спробує відкрити другий або навіть третій фронт в Європі
17:30
Киянка Анастасія Маслій
Росіяни вбили дроном 19-річну жительку Києва Анастасію Маслій та її мати
16:45
Огляд
Коли амбіції більші за традиції: як Трамп перетворює Білий дім на бальну залу свого імені
16:36
"Примари" ГУР
"Примари" ГУР знищили у Криму три ворожі РЛС та десантний катер
16:20
Інтерв’ю
"Попри прізвище, я мусив бути українцем", - музикант і перекладач Морозов
16:17
Ексклюзив
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У США багато ознак тоталітаризму, вони не з'явились за один день, - історикиня Шор
16:08
Російська атака на Київ знищила офіс та склад дистриб'ютора ліків "Оптіма-Фарм" на $100 млн, - ЗМІ
16:05
OPINION
Що робить Дмітрієв у Вашингтоні?
15:59
Ексклюзив
Нацбанк України
Зараз резерви НБУ на рекордному рівні, - Фурса
15:49
Російський дипломат Кирило Дмитрієв в етері у пропагандиста Соловйова
"Получітє по башкє дубіной". Дмитрієв привіз до Нью-Йорку цукерки з погрозами Путіна
15:09
художній музей Лувр
Грабіжникам допомагав один з охоронців Лувру, - The Telegraph
15:04
"Вчитимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею": у школах РФ відтворять освітній процес часів Другої світової
14:31
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Туск: Зеленський сказав мені, що Україна готова воювати ще два-три роки
14:20
Карта бойових дій за 18-25 жовтня
Всередині Покровська нараховується 200 окупантів, ЗСУ зачищають місто
14:05
OPINION
Московія сама себе побудувала як армію невільників
13:55
Генштаб, ЗСУ, фронт
Звільнили два населених пункти у районі Очеретиного та стримують наступ під Покровськом: Генштаб про успіхи на фронті за 10 днів
13:54
стрілянина
В університеті Лінкольна у Пенсильванії сталася стрілянина: є загиблий та шестеро поранених
13:37
Президент Литви Ґітанас Науседа, Саміт миру в Україні, Швейцарія, 15 червня 2024 року
Президент Литви Науседа запропонував обмежити транзит до російського Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю
12:59
Ексклюзив
Статуя Свободи у США
Більшість американців, які занурені в російську культуру - зараз на боці України, - історикиня Шор
12:45
Оновлено
художній музей Лувр
У Франції затримали 2 з 4 учасників пограбування Лувру, коли ті тікали до Африки: як їх вирахували
12:26
Ексклюзив
ядерна зброя росії
З 13 спроб пуску міжконтинентальних ракет росіян лише дві відірвались від землі, - військовий оглядач Тимочко
12:25
Інтерв’ю
Марсі Шор
"Мова — це маленька зброя, яка накопичується поступово. І мова Трампа схожа на мову Третього рейху", - Марсі Шор
12:14
Дональд Трамп
Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через канадську антитарифну телерекламу
12:13
Путін похизувався завершенням випробувань ядерної ракети "Буревісник", здатної долати відстань в 14 тис. км
12:00
OPINION
Звідки в Україні радянські "куми"
11:47
Ексклюзив
Покровськ
Ворог перевдягається в цивільний одяг, щоб підійти впритул й атакувати наші позиції в Покровську, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
11:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції не дадуть результату, а Путін хвалиться новою ракетою з ядерною боєголовкою. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня
11:10
Оновлено
Наслідки обстрілу росіянами Деснянського району Києва
РФ атакувала Україну дронами: у Києві 3 людини загинуло, у Чернігові БПЛА влучив по підприємству
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV