Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: п’ятеро поранених, серед них дитина
На Сумщині внаслідок атаки російського дрона 26 жовтня 2025 року постраждав пасажирський мікроавтобус. Інцидент стався на трасі поблизу Миколаївської сільської громади
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
За попередніми даними, удар був прицільним — ворог цілеспрямовано вдарив по транспорту, в якому перебували люди.
"Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані", - зазначив Григоров.
Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус, що рухався у бік Сум, згорів ущент.
За даними місцевої влади, на цій ділянці дороги не мав рухатися рейсовий транспорт — для перевезень визначені інші маршрути. Обставини атаки наразі з’ясовують правоохоронці.
- 22 жовтня російські війська здійснили серію ударів дронами-камікадзе по Харкову. Під ворожу атаку потрапив Холодногірський район — один із безпілотників влучив у приватний дитячий садок, є поранені діти.
