Російський дрон прицільно атакував маршрутку під Сумами: п’ятеро поранених, серед них дитина

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередніми даними, удар був прицільним — ворог цілеспрямовано вдарив по транспорту, в якому перебували люди.

"Попередньо, п’ятеро людей поранені, серед них – неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані", - зазначив Григоров.

Усіх постраждалих оперативно евакуювали з місця події. Мікроавтобус, що рухався у бік Сум, згорів ущент.

За даними місцевої влади, на цій ділянці дороги не мав рухатися рейсовий транспорт — для перевезень визначені інші маршрути. Обставини атаки наразі з’ясовують правоохоронці.