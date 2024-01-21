За останні 5 днів втрати РФ у техніці зросли майже на 90%, а у живій силі - на 15%: розвідка Британії назвала причину

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Посилаючись на дані українського Генштабу, британське відомство повідомляє, що 19 січня російські обстріли на лінії фронту зросли на 27% порівняно з попередньою добу. Так, окупанти завдали 81 авіаудар і здійснили 45 ракетних обстрілів позицій Сил оборони.

Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.



Крім того, розвідка Британії зазначає, що за останні п'ять днів втрати російської військової техніки зросли на 88%, а кількість знищених танків РФ - на 95%. Водночас втрати росіян за той самий період зросли на 15%.



"Ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів", - наголошують експерти британського міноборони.

За їхніми даними, ключовим фактором, що сприяє активності РФ, ймовірно, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.