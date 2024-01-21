За останні 5 днів втрати РФ у техніці зросли майже на 90%, а у живій силі - на 15%: розвідка Британії назвала причину
Протягом останніх двох тижнів російські війська збільшили активність своїх наступів на всіх напрямках фронту в Україні. Водночас в окупантів значно збільшилися втрати у техніці та живій силі
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Посилаючись на дані українського Генштабу, британське відомство повідомляє, що 19 січня російські обстріли на лінії фронту зросли на 27% порівняно з попередньою добу. Так, окупанти завдали 81 авіаудар і здійснили 45 ракетних обстрілів позицій Сил оборони.
Додаткові дані Генштабу, які порівнюють період 14-18 січня з попередніми п'ятиденними періодами, підтверджують це зростання.
Крім того, розвідка Британії зазначає, що за останні п'ять днів втрати російської військової техніки зросли на 88%, а кількість знищених танків РФ - на 95%. Водночас втрати росіян за той самий період зросли на 15%.
"Ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів", - наголошують експерти британського міноборони.
За їхніми даними, ключовим фактором, що сприяє активності РФ, ймовірно, є замерзання ґрунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.
- Тим часом, за даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну сягнули вже 376 тисяч.
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