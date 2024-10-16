"За рахунок чого переносити?": у Defense Express проаналізували пункт Плану перемоги про перенесення війни на територію РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Навіть читаючи між рядків в цьому пункті про перенесення бойових дій на територію РФ, побачив, що, можливо, західні партнери так чи інакше висловлюють своє, скажімо, побажання не розширювати якраз зону бойових дій. Тому що виходить, що для розширення ареалу бойових дій не тільки в нас на фронті, а й на території РФ, треба просто більше озброєння, якомога більше. А для виконання завдань чисто по периметру 1400 кілометрів озброєння може не вистачати - важкого, легкого: артилерія, танки, бронемашини, боєприпаси ті самі. Тому що за великим рахунком, виходить так, що в нас проблема зі снарядами "зависла", коли в нас зона активних дій була 1300 кілометрів. А треба ще якийсь боєкомплект виділити на, скажімо, Одеський напрямок і північний. А тут, виходить, тепер у нас ще Харківщина додалась - мінімум плюс 100 кілометрів, і от Курщина, де мінімум 50 по ширині фронту. Відповідно, де ж, вибачте, на це все озброєння набрати", - зауважив він.

Іван Киричевський пояснив, чому План перемоги складний в реалізації.

"І чому, власне, могло скластися враження, що в загальній структурі цей документ (План перемоги, - ред.) складний для реалізації. Тому що, аби перенести бойові дії на територію Російської Федерації, треба більше озброєння. Скажімо, того озброєння, якого не вистачає в самого Заходу, і того озброєння, яке нам зараз дуже б допомогло, щоб стримувати росіян взагалі на сході - від Вугледару, в районі Курахового, і, власне, щоб якось зірвати перспективу російського наступу на Покровськ. Тому така, дуже проблемна історія виходить. З одного боку, все дуже правильно, слушно, війну на територію РФ треба переносити всіма доступними методами, Залужний і Забродський про це в 2022 році доволі наочно написали, тільки ж проблема: за рахунок чого переносити, де брати це залізо", - вважає експерт.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.



