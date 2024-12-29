За тиждень РФ випустила по Україні понад 370 ударних БПЛА, близько 280 КАБів і 80 ракет, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у Різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку", - наголосив він.

За даними президента, всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів.

"Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру", - підкреслив Зеленський.