За тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Лише за тиждень з прифронтових населених пунктів Донеччини було евакуйовано 1325 цивільних.

"Під час перебування у регіоні відвідав один з евакуаційних пунктів, який щодня приймає десятки людей. Тут облаштовані кімнати для тимчасового перебування, зокрема з дітьми, є генератор та звʼязок. Людей, які виїхали з-під обстрілів, забезпечують харчуванням та гігієнічними наборами. Вже звідси евакуйовані їдуть у тилові регіони країни", - зазначив він.

За словами очільника МВС України, наразі у Торецькій громаді щоденно працюють 7 евакуаційних груп - "Білі Янголи", патрульні, рятувальники та парамедики.

Так, за їхнього сприяння, за тиждень було евакуйовано понад 1300 цивільних, 35 з них - це діти.

"Поспілкувався із керівниками підрозділів, відзначив особовий склад, який із ризиком для життя допомагає цивільним виїхати з-під обстрілів, - наголосив Клименко. - Іноді це вартує значних зусиль. Вмовити виїхати тих, хто все життя прожив у власній оселі непросто. До того ж ворог прицільно бʼє по евакуаційних групах".