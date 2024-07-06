Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією За тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей

За тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей

6 липня, 2024 субота
17:44
Війна з Росією Евакуація

З прифронтових населених пунктів Донецької області у безпечні райони за тиждень евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей

Зміст

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Лише за тиждень з прифронтових населених пунктів Донеччини було евакуйовано 1325 цивільних. 

"Під час перебування у регіоні відвідав один з евакуаційних пунктів, який щодня приймає десятки людей. Тут облаштовані кімнати для тимчасового перебування, зокрема з дітьми, є генератор та звʼязок. Людей, які виїхали з-під обстрілів, забезпечують харчуванням та гігієнічними наборами. Вже звідси евакуйовані їдуть у тилові регіони країни", - зазначив він.

За словами очільника МВС України, наразі у Торецькій громаді щоденно працюють 7 евакуаційних груп - "Білі Янголи", патрульні, рятувальники та парамедики.

Так, за їхнього сприяння, за тиждень було евакуйовано понад 1300 цивільних, 35 з них - це діти.

"Поспілкувався із керівниками підрозділів, відзначив особовий склад, який із ризиком для життя допомагає цивільним виїхати з-під обстрілів, - наголосив Клименко. - Іноді це вартує значних зусиль. Вмовити виїхати тих, хто все життя прожив у власній оселі непросто. До того ж ворог прицільно бʼє по евакуаційних групах".

  • 2 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що людям, яких примусово евакуювали із Харківщини, не дозволяють повернутися назад. Також відомо, що із Вовчанської громади примусово евакуюють 112 дітей.
Теги:
Суспільство
Україна
Донеччина
Читайте також:
Щепан Войцик
4 липня, 2024 четвер
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
5 липня, 2024 п'ятниця
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
Володимир Путін
5 липня, 2024 п'ятниця
Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 липня
17:53
Огляд
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Дипломат Ребров, "боягуз Ломаченко" і виступ тенісисток на Вімблдоні: головні новини українського спорту за тиждень
17:47
олімпіада 2024
Російські борці відмовилися їхати на Олімпіаду-2024 в Парижі
17:30
Ексклюзив
Українське правосуддя не здатне навіть почати розгляд по справі Януковича та 10 осіб, які причетні до злочинів Майдану, - адвокат Титич
16:52
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 83 боєзіткнення. Ворог концентрує зусилля на Лиманському і Покровському напрямках
16:40
Нова пошта відкрила 100-те відділення в Європі у французькій Ніцці
16:33
Інтерсіті
Збільшення поїздів та горизонту бронювання: Укрзалізниця розширює можливості для військових
16:24
Оновлено
Коли почнуться відключення світла 6 липня: уточнення від Укренерго
16:22
Російська армія вдарила з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині: загинув чоловік, його дружину поранено
16:16
сектор Гази
ХАМАС схвалив підтримувану США угоду щодо перемир'я в Газі, відмовившись від вимоги до Ізраїлю повністю припинити вогонь
16:01
OPINION
на фото: Вікторія Сюмар
Британія почервоніла?
15:54
Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них
15:51
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Найруйнівнішими для Часового Яру є ворожі вогнеметні системи, - пресслужба 24-ї ОМБр
15:35
Володимир Зеленський
Від початку тижня Росія застосувала по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
15:16
Митрополит Будапештський та Угорський РПЦ Іларіон (Григорій Алфеєв)
Керівник РПЦ в Угорщині спав в одному ліжку зі своїм 18-річним помічником, але запевняє, що до інтиму ніколи не доходило
15:14
відключення електроенергії
У Києві відновили дві третини власних генеруючих потужностей після ворожих обстрілів
15:12
Володимир Зеленський та Джо Байден
У Білому домі не відкидають можливості зустрічі Байдена із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні
15:00
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
"Мене дивує хайп навколо цієї теми": директор "Консалтингової групи А-95" Куюн про підвищення акцизу на пальне
14:49
На Чернігівщині виявили та знешкодили бойову частину ворожого "шахеда"
14:46
Росія вдарила по Нікопольщині, вбивши 65-річну жінку
14:41
Майк Геслін
Зірка серіалу "Левиця" 30-річний Майк Геслін помер внаслідок хвороби серця
14:31
світло
У Ростовській області РФ ввели графіки відключень світла: росіяни скаржаться, що не можуть приготувати їсти або ввімкнути кондиціонер
14:24
Ексклюзив
У цій хвилині ситуація нульова, але варто підготуватися до можливих дій: політик Борусевич про блокаду кордону польськими аграріями
14:16
Ексклюзив
Путін
Путін намагатиметься вибудувати дуже важливу для нього лінію: політолог Морозов про саміт БРІКС
14:03
Угорщина
Угорщина пояснила причину скасування візиту очільниці МЗС Німеччини Бербок до Будапешту
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Парад мирних договорів. Що далі?
13:53
Окупанти обстріляли зі "смерчів" два населених пункти Донеччини: щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені
13:50
До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю
До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю
13:50
Сільвіо Берлусконі
Найбільший у Мілані аеропорт Мальпенса назвуть на честь експрем'єра Італії і друга Путіна Берлусконі
13:39
VPN-сервіс
У Росії посилюють блокування VPN-сервісів для стеження за громадянами в інтернеті, - британська розвідка
13:34
У селищі на Херсонщині росіяни пошкодили газогон: 700 будинків залишалися без газу
13:21
Російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру
Наказав вдарити ракетами по ЖК "Тірас" у рідному місті: російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру
13:17
фітнес урод з одеси
В Одесі тренер з фітнесу не пустив військових до тренажерного залу й став бажати їм смерті: "Щоб ви там усі здохли"
12:59
Окупанти в Криму бояться "ударного кулака" ЗСУ, тому щодня нарощують оборонні позиції вздовж узбережжя
12:43
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Туреччина запропонувала створити мирну платформу, аби покласти край війні в Україні
12:33
OPINION
Микола Княжицький
Пан і його слуга в Кремлі
12:10
Суспільство
Люди не повинні бігати та розшукувати, де б зарядити телефон чи гаджети: керівник Київщини просить повідомляти йому, якщо не працює пункт незламності
12:01
OPINION
Богдан Данилишин
Бюджетна декларація та середньострокові орієнтири економічного розвитку
11:43
На Закарпатті медики врятували жінку, в якої сталася внутрішня кровотеча
"Дві години везли до Донецька": в окупованому Маріуполі загинула дитина через відсутність інфекційного відділення
11:32
Інтерв’ю
Костянтин Корсун
Чи ТЦК будуть стежити за банківськими рахунками українців. Розмова з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном
11:11
обмін полоненними, полон
Зеленський сказав, скільки всього громадян Україна повернула з російського полону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV