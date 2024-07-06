За тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей
З прифронтових населених пунктів Донецької області у безпечні райони за тиждень евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Лише за тиждень з прифронтових населених пунктів Донеччини було евакуйовано 1325 цивільних.
"Під час перебування у регіоні відвідав один з евакуаційних пунктів, який щодня приймає десятки людей. Тут облаштовані кімнати для тимчасового перебування, зокрема з дітьми, є генератор та звʼязок. Людей, які виїхали з-під обстрілів, забезпечують харчуванням та гігієнічними наборами. Вже звідси евакуйовані їдуть у тилові регіони країни", - зазначив він.
За словами очільника МВС України, наразі у Торецькій громаді щоденно працюють 7 евакуаційних груп - "Білі Янголи", патрульні, рятувальники та парамедики.
Так, за їхнього сприяння, за тиждень було евакуйовано понад 1300 цивільних, 35 з них - це діти.
"Поспілкувався із керівниками підрозділів, відзначив особовий склад, який із ризиком для життя допомагає цивільним виїхати з-під обстрілів, - наголосив Клименко. - Іноді це вартує значних зусиль. Вмовити виїхати тих, хто все життя прожив у власній оселі непросто. До того ж ворог прицільно бʼє по евакуаційних групах".
- 2 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що людям, яких примусово евакуювали із Харківщини, не дозволяють повернутися назад. Також відомо, що із Вовчанської громади примусово евакуюють 112 дітей.
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