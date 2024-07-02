"Забороняємо проїзд назад": Синєгубов розповів про евакуацію із Харківщини
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що людям, яких примусово евакуювали із Харківщини, не дозволяють повернутися назад. Також відомо, що із Вовчанської громади примусово евакуюють 112 дітей
Про це він повідомив у Telegram.
Зокрема він зазначив, що примусова евакуація з прифронтових регіонів є обов’язковою.
"Там, де ми застосовуємо обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб, то це означає, що всі абсолютно перемовини у нас вже не діють, і потрібно вживати радикальних заходів для того, щоб примусово евакуйовувати родини. Це переважно родини із дітьми", - зазначив очільник області.
Він розповів, що з Куп’янського напрямку евакуювали 9 дітей з родинами. Залишаються на території двох громад, де передбачена евакуація, ще 11 дітей - це села Дорошівка та Моначинівка. Синєгубов розраховує, що за цей тиждень їх вдасться вивезти.
Він розповів, що через випадки, коли люди виїжджали, згодом поверталися додому і потрапляли під обстріли, повернення на евакуйовані території не допускають.
"Ну і дійсно люди повертаються, на жаль, для нас, на жаль, для них так само. Тому що безпекова ситуація у нас не змінилася і коли ми примусово вивозимо людей, то це означає, що там занадто небезпечно для того, щоб фактично проживати. Там ідуть постійні обстріли, і ми вживаємо заходів на блокпостах, в тому числі забороняємо проїзд назад, тому що у нас були трагічні випадки, коли люди поверталися, на жаль, були прильоти, на жаль, є жертви, тому маємо вживати таких заходів щодо заборони повернення на евакуйовані території", - пояснив голова Харківської ОВА.
За його словами, з 10 травня із Липцівського, Вовчанського та Богодухівського напрямків усього евакуйовано 12 101 людину.
Також начальник Вовчанської районної військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив в ефірі Суспільного, що з населених пунктів Вовчанської громади, розташованих за 20-30 км від кордону з Росією, примусово евакуюють 112 дітей.
"На сьогодні прийнято рішення щодо примусової евакуації дітей, які залишаються в населених пунктах громади, віддалених від кордону, але все ж йде небезпека. Зараз йде мова щодо евакуації 112 дітей з населених пунктів за 20-30 км від кордону, але все ж КАБи долітають", - розповів він.
За словами Гамбарашвілі, у Вовчанську ще перебувають 30 мешканців - вони відмовляються виїжджати. З ними проводять бесіду військові, оскільки "зараз ні цивільним, ні волонтерам немає доступу через безпекову ситуацію".
"Як показує статистика, все-таки дві-три людини на день виїжджають, і ми потім зустрічаємо їх на під'їзді до міста й перевозимо в більш безпечні міста", - зауважив начальник Вовчанської районної військової адміністрації.
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