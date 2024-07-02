"Забороняємо проїзд назад": Синєгубов розповів про евакуацію із Харківщини

Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема він зазначив, що примусова евакуація з прифронтових регіонів є обов’язковою.

"Там, де ми застосовуємо обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб, то це означає, що всі абсолютно перемовини у нас вже не діють, і потрібно вживати радикальних заходів для того, щоб примусово евакуйовувати родини. Це переважно родини із дітьми", - зазначив очільник області.

Він розповів, що з Куп’янського напрямку евакуювали 9 дітей з родинами. Залишаються на території двох громад, де передбачена евакуація, ще 11 дітей - це села Дорошівка та Моначинівка. Синєгубов розраховує, що за цей тиждень їх вдасться вивезти.

Він розповів, що через випадки, коли люди виїжджали, згодом поверталися додому і потрапляли під обстріли, повернення на евакуйовані території не допускають.

"Ну і дійсно люди повертаються, на жаль, для нас, на жаль, для них так само. Тому що безпекова ситуація у нас не змінилася і коли ми примусово вивозимо людей, то це означає, що там занадто небезпечно для того, щоб фактично проживати. Там ідуть постійні обстріли, і ми вживаємо заходів на блокпостах, в тому числі забороняємо проїзд назад, тому що у нас були трагічні випадки, коли люди поверталися, на жаль, були прильоти, на жаль, є жертви, тому маємо вживати таких заходів щодо заборони повернення на евакуйовані території", - пояснив голова Харківської ОВА.

За його словами, з 10 травня із Липцівського, Вовчанського та Богодухівського напрямків усього евакуйовано 12 101 людину.

Також начальник Вовчанської районної військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив в ефірі Суспільного, що з населених пунктів Вовчанської громади, розташованих за 20-30 км від кордону з Росією, примусово евакуюють 112 дітей.

"На сьогодні прийнято рішення щодо примусової евакуації дітей, які залишаються в населених пунктах громади, віддалених від кордону, але все ж йде небезпека. Зараз йде мова щодо евакуації 112 дітей з населених пунктів за 20-30 км від кордону, але все ж КАБи долітають", - розповів він.

За словами Гамбарашвілі, у Вовчанську ще перебувають 30 мешканців - вони відмовляються виїжджати. З ними проводять бесіду військові, оскільки "зараз ні цивільним, ні волонтерам немає доступу через безпекову ситуацію".

"Як показує статистика, все-таки дві-три людини на день виїжджають, і ми потім зустрічаємо їх на під'їзді до міста й перевозимо в більш безпечні міста", - зауважив начальник Вовчанської районної військової адміністрації.