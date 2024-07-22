"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express вважає, що поява стратегічних бомбардувальників США B-52 в Румунії є натяком для РФ про готовність Вашингтону виконувати завдання із забезпечення безпеки в регіоні
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Поява стратегічних бомбардувальників США B-52 в Румунії є історичною подією. Насамперед для Румунії, яка стає знаковою країною для захисту східних кордонів НАТО. Зокрема, по забезпеченню безпеки в повітряному просторі регіону", - пояснив Рябих.
За словами експерта, конвенційне озброєння бомбардувальників B-52 може досягати цілей на території РФ на тисячі кілометрів.
"Поява бомбардувальників B-52 в Румунії є проявом готовності США виконувати стратегічні завдання стосовно контролю ситуації в регіоні. Поява таких потужних ракетоносіїв, які також можуть бути й носіями стратегічної ядерної зброї, є дуже знаковою подією. Зокрема, через події, які відбуваються в регіоні насамперед через активну фазу російсько-української війни. Поява цих літаків може бути натяком РФ, що можливості США ще не до кінця вичерпані. Тим більше, що в номенклатурі цих бомбардувальників є достатньо засобів, застосування яких може ставити під загрозу обʼєкти на території РФ на доволі значні відстані. Зокрема, у декілька тисяч кілометрів", - додав він.
- 22 липня міністерство оборони Румунії сьогодні, 22 липня, повідомило, що американські стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress вперше приземлилися на території країни у рамках операції Bomber Task Force Europe
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