"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Поява стратегічних бомбардувальників США B-52 в Румунії є історичною подією. Насамперед для Румунії, яка стає знаковою країною для захисту східних кордонів НАТО. Зокрема, по забезпеченню безпеки в повітряному просторі регіону", - пояснив Рябих.

За словами експерта, конвенційне озброєння бомбардувальників B-52 може досягати цілей на території РФ на тисячі кілометрів.

"Поява бомбардувальників B-52 в Румунії є проявом готовності США виконувати стратегічні завдання стосовно контролю ситуації в регіоні. Поява таких потужних ракетоносіїв, які також можуть бути й носіями стратегічної ядерної зброї, є дуже знаковою подією. Зокрема, через події, які відбуваються в регіоні насамперед через активну фазу російсько-української війни. Поява цих літаків може бути натяком РФ, що можливості США ще не до кінця вичерпані. Тим більше, що в номенклатурі цих бомбардувальників є достатньо засобів, застосування яких може ставити під загрозу обʼєкти на території РФ на доволі значні відстані. Зокрема, у декілька тисяч кілометрів", - додав він.