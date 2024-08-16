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Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) не спрямований на заборону будь-якого релігійного сповідування, - священник ПЦУ Коваленко

Оксана Ліховід
16 серпня, 2024 п'ятниця
16:12
Війна з Росією заборона УПЦ МП

Священник ПЦУ, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко зазначив, що УПЦ (МП) є ідеологічним міністерством російського політичного режиму

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"В Україні можна сповідувати будь-яку релігію. Законопроєкт про заборону УПЦ (МП) не спрямований на заборону будь-якої релігійної організації чи релігійного сповідування. Він забороняє зв'язок будь-якої релігійної організації із центром у країні-агресорці. Церквою, яка показала, що вона дуже далека від релігії, а скоріше є ідеологічним міністерством російського політичного режиму", - наголосив Коваленко.

За словами священника ПЦУ, громадяни України можуть сповідувати будь-яку релігію та належати до будь-якої церкви, але зв'язок з Московським патріархатом має бути обмеженим.

"Люди в рясах теж мають підпадати під дії такого закону, але це не про заборону релігійної діяльності. Якщо УПЦ (МП) нарешті покаже реальні кроки щодо розірвання зв'язків з Московським патріархатом, то як інституція вона продовжить своє існування. Тоді, напевно, стане можливий той діалог, до якого закликає ПЦУ", - додав Коваленко.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили і громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року. 

Альтернативний проєкт закону Миколи Княжицького - раніше за урядову версію

Український політик, народний депутат Микола Княжицький ("Європейська Солідарність"), що був головним розробником успішно прийнятого у 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пропонував власний текст закону щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату, оскільки урядовий законопроєкт спершу, за його твердженням, виглядав "беззубо".

Його законопроєкт під №8221 називався "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", однак, попри схвальний висновок профільного комітету парламенту, так і не був винесений на розгляд сесійної зали.

Свій підхід Княжицький пояснював необхідністю впровадження дієвих юридичних механізмів позбавлення впливу УПЦ МП на майно та громадську думку, а не обмежуватися суто декларативними м'якими заходами.

Документ було зареєстровано Верховною Радою 23 листопада 2022 року, тобто за тиждень до згаданого вище рішення РНБО, а одностайну підтримку комітету він отримав 23 грудня того ж 2022-го.













 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Верховна Рада
УПЦ МП
ПЦУ
Суспільство
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