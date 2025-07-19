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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Зараз Китай вважає, що йому вигідніше, щоб війна тривала, - дипломат Брайза

Євген Козярін
19 липня, 2025 субота
18:45
Війна з Росією Метью Брайза

У контексті війни Росії проти України виглядає так, що Китай зацікавлений у її затягуванні. Важко передбачити, як саме Китай відреагує на потенційний початок мирних переговорів

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Про це заявив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США дипломат Метью Брайза в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"У контексті війни Росії проти України виглядає так, що Китай зацікавлений в її затягуванні. Якщо Росія "переможе" або бодай частково досягне своїх цілей, це створить небезпечний прецедент підриву територіальної цілісності суверенних держав,  і тим самим суперечитиме офіційній позиції Китаю щодо Тайваню. Водночас у разі перемоги України й завершення війни є висока ймовірність того, що весь трансатлантичний альянс переорієнтує свою увагу й тиск на Китай", - сказав він.

На думку дипломата, саме з цієї причини продовження бойових дій в Україні, ймовірно, відповідає стратегічним інтересам Пекіна.

"Разом із тим я не очікую, що найближчим часом з’являться реальні передумови для мирних переговорів. Росія й надалі значною мірою залежить від китайської підтримки – передусім не у сфері озброєнь, а у фінансовому вимірі, зокрема через стабільні надходження від експорту нафти до Китаю", - зазначив Брайза.

Він зауважив, що якщо Трамп запровадить масштабні вторинні санкції, або, як він сам їх називає, вторинні тарифи, проти країн, що купують російську нафту, це майже напевно призведе до нової серйозної напруги у відносинах між США і Китаєм. 

"Водночас такий крок може змусити Пекін переосмислити свій підхід до війни в Україні, прагнучи захистити власні економічні інтереси. У результаті це може відкрити можливість для нового формату взаємодії між США та Китаєм – більш прагматичного і сфокусованого на стабільності. Важко передбачити, як саме Китай відреагує на потенційний початок мирних переговорів. Однак в умовах, які склалися зараз, Пекін, вочевидь, вважає за вигідніше, щоб війна тривала", - підсумував дипломат.

Теги:
Новини
Економіка
Росія
Китай
Тайвань
США
переговори з РФ
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