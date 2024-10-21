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Засіб ППО, 24 танки та 1710 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби на фронті армія російських загарбників втратила десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1710 військових
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 680 230 (+1710) осіб,
- танків ‒ 9071 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 175 (+64) од,
- артилерійських систем – 19 589 (+24) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 979 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 333 (+46) од,
- крилаті ракети ‒ 2624 (+0) од,
- кораблі ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 034 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3479 (+3) од.
Дані уточнюються.
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