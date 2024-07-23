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Засіб ППО, 4 танки та 1220 окупантів: втрати РФ за добу війни в України

23 липня, 2024 вiвторок
07:38
Війна з Росією окупанти

Російська армія протягом минулої доби 22 липня втратила на війні в Україні щонайменше 1220 окупантів, засіб ППО та 2 реактивні системи залпового вогню

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб;
  • танків ‒ 8288 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 16 000 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 15 694 (+57) од.;
  • РСЗВ - 1125 (+2) од.;
  • засоби ППО ‒ 901 (+1) од.;
  • літаків - 362 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 511 (+36).;
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0).;
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21 202 (+64) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що російсько-українська війна є війною перехідного періоду, а досвід українців формуватиме нові правила воєнного мистецтва в ХХІ столітті.

Теги:
зброя
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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