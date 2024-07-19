Засіб ППО, 980 окупантів і 55 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні
Російська окупаційна армія протягом минулої доби 18 липня втратила на війні в Україні щонайменше 980 окупантів, 55 артилерійських систем і 5 танків
Про це 19 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 564 620 (+980) осіб,
- танків ‒ 8250 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 902 (+19) од,
- артилерійських систем – 15 520 (+55) од,
- РСЗВ – 1120 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 894 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 316 (+42),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 909 (+76) од,
- спеціальна техніка ‒ 2593 (+0)
Уранці 19 липня російська армія обстріляла центр Чугуєва Харківської області, в результаті чого поранення дістали семеро людей, серед яких 14-річний хлопчик. Також пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
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