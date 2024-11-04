Заступника начальника тилу росгвардії Мірзаєва заарештували за хабар, - росЗМІ

Про це пишуть російські видання "Медуза" і Mash.

Про те, що проти Мірзаєва порушено кримінальну справу про хабар, також інформують пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС.

За інформацією телеграм-каналу Mash, 52-річний Мірзаєв зажадав від постачальника модулів для будівель, що швидко будуються, 140 мільйонів рублів і загрожував розірвати контракт вартістю 480 мільйонів, якщо грошей не буде.



Постачальник, як стверджує канал, переказав генералу гроші через посередника.

Наразі офіційних коментарів від російської влади щодо цього немає.