Заступника начальника тилу росгвардії Мірзаєва заарештували за хабар, - росЗМІ
Російські ЗМІ повідомляють, що військовий суд заарештував заступника начальника тилу росгвардії генерал-майора Мірзу Мірзаєва у справі про хабар
Про це пишуть російські видання "Медуза" і Mash.
Про те, що проти Мірзаєва порушено кримінальну справу про хабар, також інформують пропагандистські агентства РИА Новости і ТАСС.
За інформацією телеграм-каналу Mash, 52-річний Мірзаєв зажадав від постачальника модулів для будівель, що швидко будуються, 140 мільйонів рублів і загрожував розірвати контракт вартістю 480 мільйонів, якщо грошей не буде.
Постачальник, як стверджує канал, переказав генералу гроші через посередника.
Наразі офіційних коментарів від російської влади щодо цього немає.
- Наприкінці жовтня британська розвідка повідомляла, що у російській армії тривають чистки генералів, яких звинувачують у корупції. Крім того, вони торкнулися міністерства оборони та інших силових відомств.
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