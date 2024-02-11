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Затримка західної зброї Україні може викликати дефіцит ракет для систем ППО: цим пояснюється посилення атак РФ з повітря, - ISW

11 лютого, 2024 неділя
08:44
Війна з Росією

Затримки допомоги західних союзників у сфері безпеки можуть призвести до значного браку українських ракет протиповітряної оборони. Ймовірно, цим пояснюється посилення останнім часом російських повітряних атак

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що затримки з фінансуванням і поставкам зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет, а це дозволить військам РФ більш агресивно обстрілювати українські війська та прифронтові міста.

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що Україна зіткнулася з "критичною нестачею" ракет протиповітряної оборони, оскільки затримки із західною допомогою продовжують змушувати Україну використовувати матеріальні засоби.

За словами аналітиків, російські війська постійно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами й безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО далі від лінії фронту.

В ISW додають, що Росія дещо знизила авіаційну підтримку наземних операцій на всьому театрі бойових дій через дві події - збиття російських винищувачів у Херсонській області в грудні 2023 року, а також знищення 14 січня літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Водночас у звіті зазначається, що інтенсифікація російської ударної кампанії в останні тижні, ймовірно, ще більше посилила тиск на українську систему протиповітряної оборони та змусила Україну передислокувати засоби ППО, які раніше були здатні стримувати російську тактичну авіацію, що діяла вздовж фронту і в російському тилу.

Також повідомляється, що в січні 2024 року російська авіація активізувала операції з підтримки російських наступальних операцій на сході України, особливо поблизу Авдіївки. Це свідчить про те, що "обмежені запаси українських зенітних ракет можуть давати російській авіації більше можливостей для нападу".

Аналітики Інституту припускають, що критична нестача українських зенітних ракет може дозволити російським військам використовувати ближче до нинішньої лінії зіткнення в Україні та за її межами у більших масштабах літаки, особливо пілотовані, що, як правило, несуть важче корисне навантаження.

"Російські військові ще не проводили послідовних широкомасштабних авіаційних операцій на підтримку власних наземних наступальних операцій в Україні, а інтенсифікація російських авіаційних операцій у великих масштабах, становила б істотну загрозу для країни", - йдеться у звіті ISW.

  • У США вважають, що без нових постачань Україна має запас ракет протиповітряної оборони лише до березня.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
допомога Україні
ракетний удар
зброя для України
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